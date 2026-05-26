[caption id="attachment_1618616" align="aligncenter" width="600"] ※画像はAIによって生成された当日の出展イメージ[/caption]SenseDriveは、6月1日(月)・2日(火)に開催される「第45回横浜開港祭」にて、SenseDriveの積型仕事体験エンタメブランドである「みつけイロ」を初出展。2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)の機運醸成を目的として設けられる「花博ストリート」エリア、および「こども職業体験」の両エリア内へ出