福岡県糸島市に拠点を置く松石量子再生研究所は、5月20日(水)の「世界ミツバチの日」に合わせ、「八百万の蜂プロジェクト」を始動した。同プロジェクトは、一鉢の花から、蜂や蝶などの送粉者が立ち寄れる場所を増やし、蜂・菌・花・土・人・地域のつながりを地図で可視化していく、未来世代のための再生循環プロジェクトだ。第一歩として、参加型マップ「Bee Map」v1の早期参加者募集を開始。あわせて、初期構想ブックを希望者へ共