地域密着型の買取ブランド「買取Re+Ly(リリー)」は、青森県五所川原市内のショッピングセンターELM内に「買取Re+Ly 五所川原ELM店」をオープン。地元テレビ局の取材を受けたり、CMを放映したりするなど、注目を集めている。関東エリアを中心に展開してきた同ブランドにとって、東北エリアへの出店は初。また、ショッピングセンターELMにとっても、買取専門店の出店は同店が初だという。地元メディアの取材とCMを通じた情報発信買取