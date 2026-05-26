東日本産直ビーフ研究会の会員である牛農家・糸賀貴志氏は、千葉県の旭市立滝郷小学校(以下、滝郷小)で牛のエサやり体験を実施している。5月19日(火)に3年生向けに開催され、6月2日(火)には5・6年生に向けて開催予定だ。食育授業が生まれた背景昨今の教育現場では、プログラミングをはじめとするデジタル教育が進んでる。一方で、実際の現場に足を運び生産者や地域で働く人と直接触れ合う体験型の学びの機会は、まだまだ少ない状況