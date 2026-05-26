イートウイングが運営する「漁港食堂 三方(さんぽう)」が、5月25日(月)に東京都多摩市・多摩センター駅おちあい横丁2階に新規オープンした。新鮮な刺身が60分間食べ放題「刺身食べ放題 漁港食堂」は、刺身をはじめとした様々な料理がセルフ形式で60分間食べ放題のスタイル。長崎県や高知県大月町の蓄養本鮪、高知県宿毛の鰤など日々8種類以上の刺身ネタを全国から仕入れており、旬の食材も季節に応じて提供している。食べ放題の目