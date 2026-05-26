DONOJAPANが運営する「寿司×居酒屋 海鮮物語」御堂筋店は、インパクトのある見た目が特徴の新感覚「寿司ピザ」を5月1日(金)より販売中。海苔とシャリをサクっと揚げたクリスピーな生地に、様々な魚介をベースに作り上げた一品だ。新感覚商品の「寿司ピザ」「寿司ピザ」は、ゴロっとした大きめの魚介や鰻などを、海苔とシャリをサクサクに揚げたクリスピー生地にチーズをたっぷりと盛って焼き上げ、寿司とピザが融合した一品。イン