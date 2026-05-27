（新静岡セノバ前から中継佐藤 優里 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士） （27日おすすめ食材紹介者・食鮮館タイヨー･高松店木川 勲 店長）（トウモロコシの簡単レシピ）・「焦がしバターとうもろこし」（材料一覧） （スタジオ出演者 試食）（佐藤 優里 アナウンサー）甘いトウモロコシを使ってぜひ試してみてください。以上「しずおか献立予報」でした。