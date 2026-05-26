広島県福山市で飲食店を運営している都が展開する「ステーキ懐石都春日」では、6月5日(金)より創業50周年夏企画「夏もよう」を開始する。日頃の感謝を伝え、明日への活力に「ステーキ懐石 都 春日」では、連れ添った家族やゲストへ感謝の気持ちを伝えたいという利用者の思いに応えるため、創業50周年夏企画「夏もよう」を開始。同企画は、美食を嗜む大人へ贈るプランだ。鉄板懐石という特別体験を希望する人を主なターゲットとし、