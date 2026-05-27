山形市内で去年3月、後ろの車の運転を妨害する目的で急ブレーキをかけ追突事故を起こさせたとして、山形市の20代の職員が停職6か月の懲戒処分となりました。職員は事故の報告を1年近くしていなかったということです。27日付で停職6か月の懲戒処分となったのは、山形市循環型社会推進課の20代の職員です。市は個人の特定につながるとして性別や役職を明らかにしていません。市によりますとこの職員は去年3月、山形市深町一丁