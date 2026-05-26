川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアムは、7月1日(水)より、2階「展示室?」において、「藤子・F・不二雄ミュージアム 開館15周年記念 ドラえも〜ん！ 願いをかなえるひみつ道具展」を開催する。「ひみつ道具」に着目した企画展藤子・F・不二雄ミュージアムは、今年9月3日(木)で開館15周年を迎える。15周年を記念して開催されるこの企画展は、藤子・F・不二雄先生のライフワークのひとつである『ドラえもん』から「ひみつ道具」に着目