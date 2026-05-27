27日午後2時までに、愛知県内では熱中症の疑いで、5歳の男子保育園児と16歳の女子高校生を含む4人が病院に搬送されました。 【写真を見る】保育園の園庭で遊んでいた5歳男児が嘔吐… 体育の授業中だった16歳女子高校生も吐き気とめまい 熱中症疑いで救急搬送 愛知 程度は、いずれも軽症です。 小牧市では午前10時過ぎに、5歳の保育園児が園庭で遊んでいたところ嘔吐をして、また正午過ぎには豊田市内で体育の授業中だった16歳の