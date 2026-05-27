記事ポイント世界最大の人材開発国際会議「ATD-ICE 2026」の現地インサイトを、日本を代表するリーダー7名が全6回のオンラインウェビナーで解説しますAIの進化・スキルベース組織・科学的学習設計など最新トレンドを日本のビジネス環境に即した形で届けます参加費は無料で、2026年5月26日から6月4日まで開催されています 米国ロサンゼルスで2026年5月17日〜20日に開催された世界最大の人材開発国際会議「ATD-ICE 2026」に、世