3月3日(火)に惜しまれながらも逝去されたメーテル役・池田昌子氏を偲び、『さよなら銀河鉄道999 シネマ・コンサート』の名古屋公演が決定した。6月21日(日)に愛知県芸術劇場大ホールで『さよなら銀河鉄道999 −アンドロメダ終着駅−』が上演される。単独公演としては初開催昨年2月、名古屋で開催された『銀河鉄道999 シネマ・コンサート』は、多くの来場者から好評を博した。そして6月21日(日)、満を持して劇場版第2作『さよなら銀