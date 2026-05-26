[caption id="attachment_1619738" align="aligncenter" width="560"] ミルフィユ ミニュット マホガニー[/caption]ピエール・エルメ・パリの青山ブティック2F「Heaven」に、5月20日(水)より、新作デセール「ミルフィユ ミニュット マホガニー」「クープ グラッセ ジャルダン ド プランタン」が登場している。2つのデセールが登場「ミルフィユ ミニュット マホガニー」2,640円(税・サ料込)は、カラメリゼしたパイ、カラメル風味マ