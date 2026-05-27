アイドルグループ・私立恵比寿中学の仲村悠菜（18）が、28日発売の『週刊サンデー』26号（小学館）の表紙＆巻頭グラビアを飾っている。【写真】「こんなにかわいい子がいたなんて！」美少女っぷりを発揮する仲村悠菜仲村は、『めざましテレビ』のイマドキガールとしても活躍する、えびちゅうの出席番号17番。高校を卒業したばかりで、透明感あふれる仲村が、同級生と再会して初々しい“江ノ島デート”の設定で撮影を敢行した。