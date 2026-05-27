株式会社qureate公式（キュリエイト）Xが27日に更新され、ゲーム『ドラゴンクエスト』誕生40周年を記念して、『バニーガーデン』とのコラボイラストを投稿した。【画像】ぱふぱふ美女で鼻血ブー！『バニーガーデン』と『ドラクエ』のコラボ絵『ドラゴンクエスト』シリーズは、プレーヤーが物語の主人公となって、世界を掌握しようとする魔王に立ち向かうRPG。チュンソフトが開発・エニックスが販売する初代『ドラゴンクエスト