5月26日、「ノンストップ！」が都内にあるクリニックを取材すると、患者への診察中、医師からこんな言葉が…。立川パークスクリニック 久住英二院長：最近はいろんな風邪がはやっているんですけど、“謎風邪”とかね。今、全国各地で“謎の風邪”なる病が流行しています。福岡市内にあるクリニックでは…、患者：“謎の風邪”がはやっているとSNSのスレッドで見て、「私もそうなんだけど」と思って…。こうした風邪の症状を訴える