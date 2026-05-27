「大阪都構想」の制度案を作る法定協議会の設置議案を可決した大阪市議会＝27日午後大阪市議会は27日の本会議で、日本維新の会の看板政策「大阪都構想」の制度案を作る法定協議会（法定協）の設置議案を維新などの賛成多数で可決した。自民党や公明党は反対した。6月3日の大阪府議会での可決を経て法定協設置となる見通し。6月中にも初会合が開かれ、過去2回の住民投票で否決された都構想の制度設計の議論が再始動する。来春の