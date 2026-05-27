練炭を七輪に置いて燃やし、61歳の妻を一酸化炭素中毒で死亡させたとして、夫が殺人の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは新潟市南区下曲通の無職、栗原英樹容疑者（61）です。警察によりますと、栗原容疑者は今月初旬、61歳の妻・美江子さんを殺害しようと考え、自宅内で火をつけた練炭を七輪に置いて燃やし、美江子さんを死亡させた疑いがもたれています。今月11日、栗原容疑者が「妻が死んでいる」と警察に通報。警察と消防が