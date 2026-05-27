小倉競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」が28日、開幕する。27日は前検が行われた。実力者の久米詩（26＝静岡）が元気に前検入りした。次回にG1パールカップ（岸和田）が控え、その意味では今開催も非常に重要だ。「パールカップに向けてセッティングを含め、試行錯誤している。体調面は問題ありません」。“試行錯誤”という表現を使ったが言葉の歯切れは非常にいい。恐らくは順調に上昇しているはず