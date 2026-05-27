気になる疑問やニュースのナゼ？を解き明かす「どうなの？」。東京・銀座の商業施設「GINZA SIX」で25日、男がスプレーを噴射した傷害事件。男女29人が体調不良などを訴えていて、男は現在も逃走中です。27日に扱うのは、事件の直後に拡散された、あるSNSの投稿についてです。事件が発生したのは25日正午ごろ。そして同じ日の午後6時半ごろ、Xに「GINZA SIXにて催涙スプレーをまく男の映像が公開されました。この男性の動機が気に