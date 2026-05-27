犬がおもちゃに執着しているときの心理 1.手に入れた獲物を手放したくない 犬がおもちゃに執着することには、狩猟本能が関係していることがあります。 おもちゃを抱え込んで放そうとしなかったり、口にくわえたまま逃げ回ったり、「絶対に渡さないぞ！」という行動を見せることがあります。 ボールを追いかけたり、ぬいぐるみを口にくわえたりする遊びは、犬にとって「獲物を仕留めた」という達成感に繋がる