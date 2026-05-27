感動ドラマを見ていたお姉ちゃんに、泣きながら抱きしめられるわんちゃんの光景が80万再生を超えて話題に。お姉ちゃんに泣きつかれてしまったわんちゃんの、なんともいえない表情が可愛いと反響を呼んでいます。その光景を見た人からは、「こういう時に抱きつける大型犬がいるって幸せ」「凄く考えてくれてる表情」と温かいコメントが寄せられています。 【動画：『ドラマで号泣する娘』に抱きつかれた大型犬→『どうすればいい