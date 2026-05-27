コーネリアス（Cornelius）のデジタル・シングル「Aeons」が配信リリースされた。「Aeons」はショーン・オノ・レノンがヴォーカルで参加した楽曲で、作詞も彼が手掛けている。合わせて同曲のミュージック・ビデオも公開された。「Aeons」Music Videoさらに、コーネリアスのニュー・アルバム「Refractions」が8月19日（水）に発売されることも決定した。本作は、「夢中夢」から約3年ぶりの作品で、コーネリアス8枚目のオリジナル・