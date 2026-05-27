俳優の原菜乃華が自身のInstagramを更新し、オフショットを披露した。 参考：原菜乃華×間宮祥太朗にとって“自分らしさ”とは？“声優”共演で改めて感じた互いの魅力 投稿には、原が4月10日から6月8日まで六本木ヒルズ森タワー52階の東京シティビューで開催されている『チ。 ―地球の運動について―』とのタイアップイベントに訪れた様子が収められている。展示を熱心に眺める原の後ろ姿や、東京