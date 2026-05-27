HJホールディングス株式会社（Hulu）とウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（ディズニープラス）は、パートナーシップの一環として、両社が独占配信している人気オリジナル作品を6ヶ月間、相互に配信する新たな取り組みを開始することがわかった。 動画配信サービス（SVOD）の勢力図に、新たな進展をもたらす試みが始まる2023年7月にスタートし、大きな話題を呼んだ「Hulu | Disney+ セットプラン」の誕生以来、強