日本唯一のミステリー海外ドラマ専門チャンネル、ミステリーチャンネルの6月のラインナップをご紹介。今回は英国ミステリー特集で、新作3本が独占日本初放送！そのうち2本には、『ダウントン・アビー』でおなじみのキャストが出演している。 特集：英国ミステリー最前線『英国刑事モトラムのイタリア美食ミステリー』6月14日（日）16：00より一挙放送（全6話／字幕版）2026年4月にBritBoxで配信となった、イタリアを