『グレイズ・アナトミー』での長い旅路の間に、数多くのキャストが去っていった。一度は降板したものの再登場を果たし、再び姿を消したかと思えば、今度は夢のシーンで戻ってくる――そんな目まぐるしい交代劇が繰り返されてきた。しかし、その中で最も乗り越えるのが困難だった別れは、間違いなくデレク・シェパード（パトリック・デンプシー）の降板だろう。 最もファンを傷つけた降板デレクは11シーズンにわたり、