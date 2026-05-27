山形県鶴岡市の観光ワラビ園でわらび採りをしていた高齢男性の行方が分からなくなっており、現在、捜索が行われています。 行方が分からなくなっているのは遊佐町に住む７０代の男性です。 警察によりますと、男性は、男性の妻らと共に３人で鶴岡市木野俣にある観光ワラビ園を訪れ、わらび採りを行っていました。しかし、集合時間までに戻らず遭難が判明したということです。 きょう午後０時２２分に１１０番通報がありました。