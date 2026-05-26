英国で実施された最新の興行収入分析が、映画界における根深い年齢差別の現実を浮き彫りにした。過去3年間におけるイギリス国内の最高興行収入映画を対象とした新たな調査によると、映画の主役に60歳以上の女性が据えられる確率よりも、「クリス」という名前の俳優が主演するか、あるいは「喋る動物」が主要な役割を演じる可能性の方が高いという、衝撃的な事実が明らかになった。 映画の主役は「シニア女性」よりも「