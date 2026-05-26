30年にわたり凶悪な犯罪が見逃されていたのはなぜなのか――。実際に起きた事件をもとに大きな問題を投げかける衝撃の社会派ドラマ『サンブル川の事件 なぜ凶悪犯罪は見逃されたのか』が、NHK BSプレミアム4Kにて6月10日（水）より放送される。 『ウォーキング・デッド：ダリル・ディクソン』キャストも出演2018年にフランスで逮捕された犯人は、フランスとベルギーの国境付近にあるサンブル川のほとりで30年にわたっ