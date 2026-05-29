◆新宿でコスパ最強！4,000円以下で個室＆半個室の飲み放題5選。かまくら個室やダーツが楽しめるパーティルームも写真／個室ダイニングウメ子の家新宿東口店（東京都・新宿駅）新宿で「個室や半個室・飲み放題・4,000円以下」がすべてかなう、コスパ最強のスポットを紹介。賑やかな街だからこそ、ゆったり語り合えるプライベート空間を予約できたら、次の飲み会で絶対に喜ばれるはず。今回は、料理と飲み放題がセットになったコー