『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2025』（フジテレビ系）で優勝したことで知られるお笑いコンビ・ツートライブの周平魂さんは5月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方のたかのりさんのソロショットを公開しました。【写真】ツートライブ・たかのりの“ビジュ爆”な姿「20代の国民的アイドルよりイケメンなんじゃね」周平魂さんは「いや〜今日もビジュ爆してるな〜#相方」とつづり、1枚の写真を投稿。スマートフォンを眺める