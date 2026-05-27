北海道発の国際観光の研究や人材育成を支援しようと、コンベンションイベントの誘致や企画などを手掛ける会社が、北海道大学に５００万円を寄付しました。北海道大学に５００万円を寄付したのは、コンベンションイベントの誘致や企画、運営などを手がける会社・Doshin ECです。５月２７日に北大で感謝状の贈呈式が開かれました。（北大寳金清博総長）「優秀な人材を世に送り出すという使命を果たすために、ご厚志を有効に活用さ