「クリスピー・クリーム・ドーナツ」ファンが選んだBEST5！1937年にアメリカで誕生したドーナツ＆コーヒーショップ「クリスピー・クリーム・ドーナツ」は、今年で日本上陸20周年。これを記念して、過去の人気ドーナツの中からファン投票約8万票によって選ばれた“推しドーナツ”5品が、期間限定で再登場しました。5月27日に発売された注目の5品をランキング形式で、フードライターによる実食レビューと共にご紹介します。【画像】