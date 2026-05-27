今月24日、東京・小金井市で強盗に入る準備をしたとして、男3人が逮捕された事件。今月に入り、何度も侵入被害にあった住民が恐怖を語りました。【写真を見る】「普通の精神状態じゃいられない」たびたび強盗狙われた住宅…被害者が語る恐怖標的情報がトクリュウの間で出回っている可能性東京・小金井市今月24日の日曜日の午前4時半すぎ。東京・小金井市の住宅に設置された防犯カメラの映像、黒ずくめの2人が奥から歩いてきま