元HKT48メンバーでタレントの村重杏奈さんが、新しいニックネームを公表しました。 【写真を見る】【 村重杏奈 】「ダイナマイトセクシーって呼ばれるようになりました」牛オブジェ＆牛肉バックにポーズフォロワー反響「パワーアップしてない？」村重さんは「私、村重、とうとうダイナマイトセクシーって呼ばれるようになりました」と公表。肩と脇とウエストが出る大胆なホルターネックのトップスで、なんと巨大な牛のオブ