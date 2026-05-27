「国家情報会議」を創設する法案が27日、参議院・本会議で可決・成立したことを受け、高市総理は「改革の第一歩と申し上げてきた」と話し、政府のインテリジェンス機能の強化に意欲を示しました。高市総理「本法律は、我が国のインテリジェンス機能を強化するための改革の第一歩と申し上げてまいりました」国家情報会議を創設する法案は、参議院の本会議で27日、採決がおこなわれ、与党や国民民主党、公明党など一部の野党の賛成多