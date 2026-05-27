11月のアメリカ中間選挙で接戦が見込まれるテキサス州で、与党・共和党の予備選挙が行われました。トランプ大統領を支持する“MAGA派”の候補が勝利しましたが、トランプ氏には逆風になるかもしれません。共和党の牙城ともいわれるテキサス州で予備選挙を制したのは、州の司法長官を務めるケン・パクストン氏です。11月の中間選挙の上院議会選の共和党候補者に決まりました。共和党 上院議会予備選に勝利ケン・パクストン氏