中国製のEV＝電気自動車、なかでも「軽」を国内のカー用品店で売る。そんな戦略を新たな自動車ブランドが打ち出しました。日本のカー用品大手「オートバックスセブン」や、中国の自動車メーカー「チェリー」など5社が去年設立した自動車メーカー。きょう発表したのが…EMT何暁慶CEO「ブランドの名前はEMTAです」EV＝電気自動車の新ブランドです。第1弾として、来年中に“軽自動車”を発売し、2029年までに4車種の展開を目指しま