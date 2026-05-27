NHKの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが5月25日、ブログを更新。ベランダで育てているびわの生育状況を報告しました。【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん「鳥さんとらないでね♡」初めて育てるベランダの“びわ”の成長に喜び「しっかり口で味わいます」【ニャンちゅう】津久井さんは、「ベランダびわの続報