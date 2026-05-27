日本民間放送連盟（民放連）は27日までに、民放各社に対し、職場でのハラスメントや人権侵害事案の早期発見などを目的に「社外の相談窓口」を設置するよう要請した。5月の調査時点で、75社の放送局が社外窓口を設けていなかった。