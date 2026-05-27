元「KAT−TUN」のタレント中丸雄一（42）が27日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、グループ時代の立ち位置について振り返った。亀梨和也、赤西仁、田口淳之介、田中聖、上田竜也、中丸雄一の6人で01年に結成され、06年にCDデビュー。昨年3月いっぱいで解散し、グループの歴史にピリオドを打った。番組では「私って脇役だなと感じたことがありますか？」のテーマでトーク。中丸