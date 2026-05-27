ドジャースのフレディ・フリーマン選手が日本時間26日のロッキーズ戦で、守備の際に一塁ベース上で見せたお茶目なやり取りが話題となっています。フリーマン選手は戦没将兵記念日(メモリアルデー)となった26日のロッキーズ戦に、3番ファーストで先発出場。そして3回の守備時に先頭打者のカイル・キャロス選手がセンター前ヒットで出塁すると、塁上で声をかけます。そして何度もスタンドの上方を指さし何かをアピール。キャロス選手