中東情勢の影響を理由に食品メーカーなどでパッケージの変更などが相次いでいます。農林水産省などは27日、食品関連の業界団体などと初の情報交換会を行いました。鈴木農林水産大臣「（食品関連の業界）団体の皆様におかれましては、この場を食品容器包装の需給状況や調達状況などについての情報収集提供の場としてご活用いただければと」農水省は27日、経済産業省とともに、オンラインで参加したおよそ250の食品関連の業界団体な