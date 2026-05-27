演歌歌手・門松みゆきが２７日、都内でシングル「酒、ほろほろ」の発売を記念し、同じ事務所に所属する演歌歌手・楠木康平とジョイントライブを行った。新曲「酒、ほろほろ」はお酒をモチーフに、切ない大人の恋心を描いた作品。門松は圧倒的な声量と表現力で見事に歌い上げ、集まったファンを魅了した。２年目の楠木もデビュー曲「北へひとり旅」を熱唱。さらに門松と共に、ステージに上がり、２人はお酒の失敗談で笑いを