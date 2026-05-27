F1第5戦カナダGPレビュー（後編）◆レビュー前編＞＞日曜は朝から雨の予報で、カナダGPの決勝は今シーズン初のウェットレースになるかと思われた。気温は11度と低く冷え込み、霧雨のように降り続く雨と強い風が、寒さをより一層強く感じさせた。決勝直前まで小雨は続いたものの直前に上がり、路面はわずかに濡れたドライコンディション。いくつかのチームがインターミディエイト（浅溝）タイヤを履くほどの状況で、ドライタ