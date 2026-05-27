患者にとって本当に必要な治療は何か。大阪けいさつ病院の竹政伊知朗さんと大森健さんは、大腸と胃のロボット手術分野において、日本を代表する二人の名手だ。同じ消化器を専門としながら、性格、歩みは全く違う。しかし患者に対する治療への思いには共通点がある――。※本稿は、大阪けいさつ病院広報誌『OIM∞』の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／gorodenkoff※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gorodenkoff