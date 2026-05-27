吉本新喜劇の間寛平ＧＭと座員で女優の金原早苗が２７日、大阪市内で行われた「第五十二回吉本新喜劇ＧＭ月例会見」に出席した。寛平ＧＭは、池乃めだかとともに出演する「池乃めだか芸能生活６０周年記念ちいさいおっさん大祭り」（７月３日、大阪・なんばグランド花月）について「６０年やで。僕は５６年です。岡村（隆史＝ナインティナイン）も出てもらえるように交渉したんや」と明かした。めだかと岡村の誕生日に行わ