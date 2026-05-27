会話をしている相手のパートナーを呼ぶときには、どのような言い方が適切なのか。心理カウンセラーの五百田達成さんは「『ダンナ』『ご主人』『奥さん』という呼び方は、昨今避けるべき言葉になりつつある。私は違和感があるのを承知で『夫さん』『妻さん』と呼んでいるが、他にも言い換える方法はある」という――。※本稿は、五百田達成『言いたいことがちゃんと伝わる男と女の言い換え図鑑』（KADOKAWA）の一部を再編集したも